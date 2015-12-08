15.09.2017 13:10



Змінами до законодавства спробують стимулювати створення і розвиток сімейних фермерських господарств та припинити корупційні зловживання у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності.

Таку мету зазначено у проекті закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності» (№7060).

Зокрема пропонується запровадження земельних аукціонів виключно для фермерів, які мають в обробітку не більше 20 га землі. Площа земельної ділянки в таких лотах не має перевищувати 5 га, а строк оренди становитиме 7 років (для багаторічних насаджень — 25 років, для меліорованих земель — 10 років).

Якщо фермер добросовісно виконував усі умови договору, надалі він зможе отримати право безоплатно одержати у власність частину орендованих земель (до 2,0 га), а іншу — викупити із розстроченням платежу на 20 років.

Також передбачено обмежити площу земельної ділянки державної та комунальної власності, яка може бути надана в оренду поза аукціонами для городництва, до 0,6 га.