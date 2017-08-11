15.09.2017 10:01



На засіданні 15 вересня Вища рада правосуддя продовжить розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення на посади суддів Верховного Суду.

Відповідно до раніше оприлюдненого порядку денного ВРП розглядатиме матеріали про призначення:

- до Касаційного гогсподарського суду у складі ВС: Ганни Вронскьої, Лариси Рогач, Лілії Катеринчук, В’ячеслава Пєскова;

- до Касаційного адміністративного суду у складі ВС: Анни Бучик, Надії Данилевич, Михайла Смоковича, Олександра Прокопенка;

- до Касаційного кримінального суду у складі ВС: Леоніда Лобойка, Віктора Остапука, Наталії Білик, Миколи Мазура;

- до Касаційного цивільного суду у складі ВС: Світлани Штелик, Алли Лесько, Григорія Усика, Бориса Гулька.

Засідання ВРП, присвячене розгляду матеріалів щодо внесення подання про призначення суддів на посади касаційних судів у складі Верховного Суду, триватиме до 25 вересня.

Закон і Бізнес