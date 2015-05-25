14.09.2017 14:25



Рецензія на висновок судового експерта не є аналогом висновку повторної чи додаткової експертизи, в ній не оцінюються докази. Експерт, що надає рецензію, оцінює методи і повноту дослідження, логіку висновку, якість ілюстрацій.

Про природу і доцільності інституту рецензування висновків судових експертів говорили експерти під час тематичного круглого столу, організованого Асоціацією правників України спільно з Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України, Патентно-юридичною компанією Ай Пі Юрікс, іншими патентно-юридичними фірмами і судовими експертами.

Фахівці відзначили, що попри наявний Порядок проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затверджений наказом Мін’юсту від 25.05.2015 №775/5, сьогодні існує практика написання рецензій поза цією процедурою.

Часто рецензія дається для тлумачення висновку експерта зрозумілою для суддів і учасників процесу мовою. Це є некоректним, оскільки висновок експерта і так має бути доступним для розуміння судом. І, головне, завдання рецензування полягає у підвищенні якості висновків експертів, а не їх оскарженні.

Отже, основна дискусія стосувалась можливості прийняття рецензій в якості доказів у судовому процесі. З цього приводу суддя Господарського суду м. Києва Оксана Марченко зазначила, що часто сторони обирають експерта, що влаштовує усіх, а потім одна із сторін починає оскаржувати його висновок і вимагати рецензії на нього. В такому випадку суддя не приймає рецензію в якості письмового доказу, а запрошує експерта дати пояснення у суді та визначає згідно свого внутрішнього переконання чи надав експерт вичерпну відповідь у своєму висновку.

При обговоренні практичних ситуацій юристи дійшли висновку, що основна мета звернення за рецензією - затягування справи, та запропонували альтернативу - призначення повторної чи додаткової експертизи або виклик експерта до суду. До речі, керівники експертних установ зазначили, що здійснювати тиск на суд та «прикривати» помилки своїх працівників вони наміру не мають.

А от на думку керуючого партнера ЮК «Чорнобай та партнери» Олега Чорнобая, єдина категорія справ, у яких може фігурувати рецензія як письмовий доказ по справі, - це притягнення до відповідальності судового експерта за написання завідомо неправдивого висновку.

Закон і Бізнес