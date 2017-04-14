14.09.2017 13:19



При Кабміні створять міжвідомчу комісію, яка курируватиме всі питання, пов’язані з незаконною реєстрацією землі, рейдерськими захопленнями. До неї увійдуть міністри, представники трьох парламентських комітетів, Генпрокуратури, НАБ, Вища рада правосуддя.

Нині антирейдерські штаби створено в областях, а комісія координуватиме їх діяльність. Також на її засіданнях розглядатимуть найбільш резонансні справи.

У свою чергу, в Міністерстві юстиції напрацювали зміни до законодавства щодо нормативно-правового та організаційного врегулювання питань захисту майнових прав власників та орендарів земельних ділянок. Зокрема, пропонується внести зміни до законів «Про нотаріат», «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Серед іншого, йдеться про запровадження обов'язкової нотаріальної форми для договорів оренди земельних ділянок; удосконалення механізму пролонгації орендних відносин; встановлення можливості посвідчення договорів оренди землі поза межами нотаріального округу (у разі запровадження обов'язкової нотаріальної форми договору оренди) тощо.

Першу нараду комісії мають провести вже 15 вересня.

Необхідність введення в склад комісії представника від ВРП її ініціатори пояснюють бажанням «розуміти що роблять суди і як нам потрібно реагувати на судові рішення». Втім, участь представника незалежного органу суддівського самоврядування в прийнятті рішень урядом видається неоднозначною.