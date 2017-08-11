14.09.2017 10:01



Сьогоднішнє засідання Вищої ради правосуддя присвячене розгляду матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення на посади перших шістнадцяти із 120 суддів Верховного Суду.

Відповідно до раніше оприлюдненого порядку денного ВРП розглядатиме матеріали про призначення:

- до Касаційного господарського суду у складі ВС: Єгора Краснова, Сергія Жукова, Володимира Погребняка, Олександра Мамалуя;

- до Касаційного адміністративного суду у складі ВС: Вікторії Мацедонської, Олександра Золотнікова, Миколи Гімона, Тетяни Анцупової;

- до Касаційного кримінального суду у складі ВС: Наталії Антонюк, Сергія Стороженка, Світлани Яковлєвої, Василя Огурецького;

- до Касаційного цивільного суду у складі ВС: Віктора Стрільчука, Дмитра Гудими, Сергія Мартєва, Віктора Пророка.

Засідання ВРП, присвячене розгляду матеріалів щодо внесення подання про призначення суддів на посади касаційних судів у складі Верховного Суду, триватиме до 25 вересня.

Закон і Бізнес