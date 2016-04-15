17.09.2017 19:56



Закон про захист почуттів атеїстів можуть прийняти в Казахстані. Відповідний проект розробило Міністерство у справах релігій і громадянського суспільства республіки.

Згідно з документом правопорушенням уважатиметься перешкоджання законній релігійній діяльності, так само як порушення цивільних прав фізичних осіб з мотивів їх ставлення до релігії. До цієї ж категорії віднесена образа атеїстичних переконань, а також осквернення шанованих послідовниками тієї чи іншої релігії предметів, будівель і місць, прояви релігійного радикалізму.

Якщо вказані діяння не містять ознак злочину, порушників пропонується штрафувати на суму 226,9 тенге (майже 1750 грн.). Удвічі більшим буде покарання для чиновників, а втричі — для юридичних осіб.

Крім того, поправки до закону стосуються й дітей. Зокрема, пропонується заборонити «залучати неповнолітніх до участі в богослужіннях і релігійних обрядах без письмової згоди обох батьків або без супроводу одного з батьків», — наводить цитату із законопроекту казахстанський телеканал ABCtv. Винятки становлять особи, котрі навчаються в духовних освітніх організаціях.

Під заборону потраплять одяг і атрибути, «що демонструють належність людини до деструктивних ідеологічних течій». Це правило торкнеться й реклами.