17.09.2017 13:45



Недотримання правил паркування є найпоширенішим адміністративним правопорушенням у Німеччині. Місць для стоянок на вулицях мало, кількість машин постійно зростає, а німецькі контролери відомі своєю пильністю.

Згідно з даними дослідження компанії Inrix за кількістю штрафів за неправильне паркування на душу населення лідирує Штутгарт — 1,5 штрафу на рік. Далі в першій п’ятірці — Франкфурт-на-Майні (1,39), Кельн (1,34), Берлін (1,29) і Дюссельдорф (1,15).

Майже 100-відсотковий спосіб позбутися сотні-другої євро — припаркувати машину на місці для інвалідів. Навіть у містах з відносно ліберальною контрольною політикою такі автомобілі евакуюють у найкоротший термін. Штраф — €35 плюс оплата евакуатора та адміністративних зборів.

Паркування в другому ряду, тобто коли машину кинули посеред дороги, — від 20 до €35. Залишення авто в п’ятиметровій зоні від перехресть, виїздів з гаражів і приватних ділянок або на зупинках громадського транспорту — від 10 до €30. Передбачений і штраф за неоптимальне використання паркувального простору — €10. Залишити машину і не оплатити час або прострочити його — від 10 до €30 (максимум — якщо не оплачено понад 3 год. стоянки).

Повідомляти інформацію про «паркувальних грішників» мають право і пересічні (пильні) громадяни. Для цього необхідно вказати час, місце і додати фотографію. Заяву опрацюють, а власникові машини надішлють листа з проханням опротестувати скаргу або сплатити штраф.