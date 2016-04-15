В Австралії набирає обертів кампанія за знесення пам’ятників Джеймсу Куку і британським колоніальним чиновникам. Їх визнали образливими для тубільців.
Зокрема, міська рада Сіднея доручила місцевій консультаційній раді з питань корінного населення вирішити долю двох міських монументів.
На пам’ятнику першовідкривачеві східного узбережжя Австралії Дж.Куку пропонується стерти напис про те, що мандрівник «відкрив цю територію в 1770 році». Адже до цього часу землі були заселені аборигенами вже впродовж 60 тис. років, повідомляє Рейтер.
Представники корінного населення вже виступали з критикою деяких традицій. Зокрема, вони проти святкування 26 січня дня Австралії, оскільки дата вибрана на згадку про створення першого британського поселення на континенті.
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