16.09.2017 19:31



В Австралії набирає обертів кампанія за знесення пам’ятників Джеймсу Куку і британським колоніальним чиновникам. Їх визнали образливими для тубільців.

Зокрема, міська рада Сіднея доручила місцевій консультаційній раді з питань корінного населення вирішити долю двох міських монументів.

На пам’ятнику першовідкривачеві східного узбережжя Австралії Дж.Куку пропонується стерти напис про те, що мандрівник «відкрив цю територію в 1770 році». Адже до цього часу землі були заселені аборигенами вже впродовж 60 тис. років, повідомляє Рейтер.

Представники корінного населення вже виступали з критикою деяких традицій. Зокрема, вони проти святкування 26 січня дня Австралії, оскільки дата вибрана на згадку про створення першого британського поселення на континенті.