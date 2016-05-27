17.09.2017 10:10



Герцог і герцогиня Кембриджські виграли судову справу проти журналу Closer, що у вересні 2012 року опублікував фотографії Кейт з оголеними грудьми. Суд зобов’язав видання виплатити компенсацію за заподіяну шкоду в розмірі €100 тис.

Суд, який відбувся у Франції, постановив, що фотографії, зроблені під час відпочинку в Провансі, розцінюються як втручання в приватне життя. Крім компенсації шкоди, суддя оштрафувала працівників журналу Closer більш ніж на €100 тис. Це максимально можлива сума.

Принц Вільям і його дружина як компенсацію отримають по €50 тис. Спочатку адвокати королівської сім’ї вимагали €1,6 млн.

Також суддя ухвалила, що газета La Provence повинна виплатити компенсацію в сумі €3 тис. за публікацію фотографій герцогині в купальному костюмі.

Обидва видання у вересні 2012 року опублікували знімки, на яких герцогиня зображена топлес біля басейну під час відпочинку у двоюрідного дядька Вільяма — лорда Лінлі.

Королівська сім’я також була розгнівана через публікацію фотографій та ініціювала судовий розгляд.

За обвинуваченнями в порушенні права на особисте життя перед французьким судом постали 6 чоловік, причетних до публікації, серед яких колишній редактор Closer, видавець La Provence й фотографи.

Як повідомляє Франс Пресс, адвокат відповідачів наполягав, що знімки зображували пару «в позитивному образі», а редактор журналу Closer заявила: не бачить шкоди в публікації фото й додала, що їх ніяк не можна назвати такими, що шокують.

Але в судді був інший погляд: усіх визнали винними за пред’явленими обвинуваченнями й оштрафували.