17.09.2017 17:00



Щоб урятувати швейцарське село від вимирання, його хочуть перетворити на готель. Перші будинки для гостей будуть готові до весни 2018 року.

Сьогодні в найменшому швейцарському селі Коріппо живуть лише 16 чоловік. Всі вони, крім мера, пенсіонери. Єдиний вихід із цієї ситуації жителі бачать у тому, щоб стати селом-готелем.

Як вже підрахували в мерії, реалізація проекту обійдеться в 6 млн швейцарських франків, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Село Коріппо розташоване на західному схилі водосховища Верзаска, перші поселення з’явилися там 800 років тому.