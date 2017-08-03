17.09.2017 17:00
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Щоб урятувати швейцарське село від вимирання, його хочуть перетворити на готель. Перші будинки для гостей будуть готові до весни 2018 року.
Сьогодні в найменшому швейцарському селі Коріппо живуть лише 16 чоловік. Всі вони, крім мера, пенсіонери. Єдиний вихід із цієї ситуації жителі бачать у тому, щоб стати селом-готелем.
Як вже підрахували в мерії, реалізація проекту обійдеться в 6 млн швейцарських франків, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Село Коріппо розташоване на західному схилі водосховища Верзаска, перші поселення з’явилися там 800 років тому.
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