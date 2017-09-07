16.09.2017 14:48



Жителі одного з будинків у Анкарі поскаржилися управдомові на те, що їх сусідка ходить по своїй квартирі в шортах. Вони зажадали, щоб жінка щільно зашторювала вікна.

Сама винуватиця заявила, що вже рік проживає в цій квартирі і весь цей час сусіди, а також робочі з будівлі навпроти постійно стежать за нею й ображають у соцмережах. Управдом порадив їй щільно завішувати вікна «заради власної безпеки», повідомляє газета Hürriyet Daily News.

Носіння туркенями короткого одягу часто викликає обурення громадян. Так, у вересні 2016 року пасажир стамбульського автобуса вдарив по обличчю жінку, на якій були шорти. Потерпіла подала позов.

Після того як у суспільстві здійнялася хвиля незадоволеності, кривдника затримали. 7 вересня цього року його засудили до 3-х років і 10 місяців тюрми.