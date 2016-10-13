14.09.2017 09:02



У структурі Генеральної прокуратури буде створено Генеральну інспекцію, а її статус, функції, повноваження, особливості діяльності та засади добору прокурорів до цього підрозділу визначатимуться на законодавчому рівні.

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності під час останнього засідання рекомендував депутатам прийняти за основу проект Закону №6553 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення діяльності Генеральної інспекції", передає "Закон и Бизнес".

Відповідні зміни будуть внесені до Кримінального процесуального кодексу та Закону "Про прокуратуру".

Закон і Бізнес