13.09.2017 15:18



У Великій Британії зоозахисники в судовому порядку намагалися довести, що мавпа має авторські права на зроблений нею знімок з камери фотографа.

Процес тривав декілька років (про нього ЗіБ писав ще у 2015 році) і у результаті суд став на сторону людини в цій незвичайній справі.

У суді зоозахисники з РЕТА, що подали позов на захист авторських прав мавпи, наполягали, що раз примат самостійно направив на себе об'єктив і натиснув на кнопку, то він і є автором фотографії.

У свою чергу фотограф Девид Слейтер, чию камеру використала макака, з цим не погодився.

"Звичайно, авторські права на фотографію належать мені. Я потурбувався про фон і освітлення, вибрав лінзу, обробив готове зображення. Ідея моя, і я доклав до неї немало зусиль", - говорив в суді Слейтер.

Спочатку суддя вирішив, що авторське право на фотографію не можна приписати ні людині, ні мавпі. У результаті розгляд дійшов до апеляційної інстанції, в який сторони дійшли домовленості: Слейтер отримує авторські права на знимок і зобов'язується віддати чверть заробітку на захист тварин.

Закон і Бізнес