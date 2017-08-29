13.09.2017 14:33



Психологія брехні або як розпізнати обман, - майстер-клас, присвячений цій темі, відбудеться під час Форуму Асоціації адвокатів України «Формула успіху: стандарти адвокатської діяльності». Модератором виступить керуючий партнер АО «Dmitrieva & Partners» Ольга Дмитрієва

Під час майстер-класу вона разом із спікером Дмитром Овчинніковим розглянуть питання інструментальної та безінструментальної детекції брехні, міфи та реалії детекції а також проблеми використання поліграфа в діяльності адвоката.

Як голова оргкомітету, О. Дмитрієва відкриє захід, який відбудеться 15 вересня 2017 року в IQ Business Center, вулиця Болсуновська, 13-15, м. Київ.

Онлайн-реєстрація, попередня програма та інша інформація про форум доступні за посиланням.

Генеральним медіа-партнером форуму виступає газета «Закон і Бізнес».

Закон і Бізнес