Уряд знову обіцяє скасувати податкову міліцію. ЇЇ функції мають бути передані Службі фінансових розслідувань. Та чи не забракне політичної волі й тепер?
Уряд затвердив розроблений Міністерством фінансів проект закону щодо ліквідації податкової міліції. Остання має бути остаточно ліквідована, натомість створена Служба фінансових розслідувань.
Нагадаємо, ліквідувати податкову міліцію в складі Державної фіскальної служби, Уряд обіцяв ще на початку 2016 року. Змінами до Податкового кодексу, що набули чинності з 1 січня цього року повноваження міліції були скасовані.
Чиновники заговорили про технічну помилку, а підприємці та юристи – про те, що норми закону необхідно дотримуватись. Деякі суди визнавали рішення податківців протиправними через відсутність у них повноважень. Проте ситуація є неврегульованою дотепер.
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