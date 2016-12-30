13.09.2017 11:13



Уряд знову обіцяє скасувати податкову міліцію. ЇЇ функції мають бути передані Службі фінансових розслідувань. Та чи не забракне політичної волі й тепер?

Уряд затвердив розроблений Міністерством фінансів проект закону щодо ліквідації податкової міліції. Остання має бути остаточно ліквідована, натомість створена Служба фінансових розслідувань.

Нагадаємо, ліквідувати податкову міліцію в складі Державної фіскальної служби, Уряд обіцяв ще на початку 2016 року. Змінами до Податкового кодексу, що набули чинності з 1 січня цього року повноваження міліції були скасовані.

Чиновники заговорили про технічну помилку, а підприємці та юристи – про те, що норми закону необхідно дотримуватись. Деякі суди визнавали рішення податківців протиправними через відсутність у них повноважень. Проте ситуація є неврегульованою дотепер.