13.09.2017 08:56



Вища рада правосуддя внесе на розгляд Президенту України подання про призначення суддів на посади до чотирьох місцевих місцевих судів.

Відповідне рішення ВРП ухвалила під час засідання 12 вересня, повідомили ЗіБ.

На посаду на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду ВРП пропонує затвердити Оксану Дудар; на посаду судді Турківського районного суду Львівської області - Луку Кріля, на посаду судді господарського суду міста Києва - Марію Любченко; на посаду судді Заліщицького районного суду Тернопільської області - Валентину Шевчук.

Водночас під час засідання Вища рада правосуддя відклала розгляд питання щодо внесення подання Президентові про призначення Інни Борисюк на посаду судді Вінницького міського суду Вінницької області.

Закон і Бізнес