13.09.2017 13:51



Роль судової експертизи в процесі реформування законодавства в сфері інтелектуальної власності, ефективність нового законопроекту в сфері судово-експертної діяльності, перспективи створення та функціонування спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності, особливості судової експертизи в галузі фармацевтики, оцінювання збитків у справах, пов'язаних з порушенням права інтелектуальної власності.

Ці та інші питання стануть предметом обговорення під час конференції «Теорія і практика судової експертизи в сфері інтелектуальної власності в епоху реформ», що відбудеться 5 жовтня у Києві, передає ЗіБ.

Захід відбудеться за участі Комітету інтелектуальної власності Асоціації правників України, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Комітету інтелектуальної власності Асоціації адвокатів України за підтримки АО «Арцінгер».

Доповідачами та учасниками конференції запрошені керівники юридичних фірм та адвокатських об'єднань, провідні юристи-практики, адвокати, представники суддівського корпусу, державні діячі та вітчизняні науковці. Учасники Конференції отримають сертифікати про підвищення кваліфікації.

Докладніше про участь у конференції – за посиланням.

Закон і Бізнес