12.09.2017 17:01



Студенти, які навчаються на юридичних або економічних спеціальностях вітчизняних вишах, та молоді спеціалісти мають змогу взяти участь у конкурсі статей на тему податків.

Умовою участі у конкурсі є написання унікальної авторської статті, яка порушувала б теоретичні або практичні питання оподаткування.

Конкурс, організований TaxLink та Асоціацією податкових радників, триватиме до 1 березня 2018 року. Оголошення результатів планується провести 15 березня 2018 року. Переможців конкурсу чекають цінні призи.

Ознайомитися з повними умовами конкурсу та зареєструватися для участі (заповнити анкету та завантажити конкурсну роботу) можна за посиланням.