Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Висновок комітету ВР має перешкодити прийняттю неконституційних законів - проект закону

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Коментарі

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зоя плеханова

Очень правильно. Закон-это серьезный документ, а не черновик, в который без конца можно вносить изменения, если что-то не так, тем более, если он не соответсствует Конституции Украины Я еще бы добавил…

13.09.2017 13:16 Відповісти