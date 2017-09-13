13.09.2017 10:26



Парламенту запропонували повернутися до практики обов’язковості висновку профільного комітету щодо відповідності Конституції всіх запропонованих законопроектів. Аби неконституційні норми не могли стати законом.

Така практика вже існувала у ВР до 2014 року. Тоді Комітет з питань правової політики та правосуддя обов’язково готував висновки до всіх законодавчих ініціатив, аби унеможливити потрапляння в сесійну залу документів, що суперечать Основному Закону.

Проектом закону «Про внесення змін до статті 93 Регламенту Верховної Ради України" (№7095) пропонує відновити норму щодо обов'язковості оцінки відповідності Конституції проектів актів, які вносяться на розгляд . Пропонується передбачити, що кожен проект після його реєстрації не пізніш як у 5-денний строк направляється для підготовки експертного висновку також і в профільний комітет.

Тим більше, що ст.94 Регламенту ВР прямо визначає однією із підстав для повернення документу його автору, якщо проект суперечить положенням Конституції, крім випадків, коли він стосується власне внесення змін до Основного Закону. Але у ч.1 ст.93 Регламенту не зазначено про обов’язковість такого висновку комітету.

Як наслідок, проекти, які мають очевидні ознаки неконституційності, взагалі не направляються до профільного комітету. Тож парламент часто голосує за вочевидь неконституційні норми.