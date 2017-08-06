12.09.2017 14:25



Вища рада правосуддя під час засідання 12 вересня 2017 року ухвалила рішення про звільнення 30 суддів. Двом суддям у задоволенні їх заяв про звільнення відмовлено. Ще по двом – питання відкладено.

Так, з посад суддів у зв’язку із поданням заяв про відставку було звільнено:

Бондаря Сергія Володимировича – з посади судді Вищого господарського суду України;

Васильковського Володимира Методійовича – з посади судді апеляційного суду Івано-Франківської області;

Гансецьку Ірину Аркадіївну – з посади судді апеляційного суду Житомирської області;

Гулову Антоніну Григорівну – з посади судді Рівненського апеляційного господарського суду;

Гумена Володимира Миколайовича – з посади судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;

Декаленко Валентину Степанівну – з посади судді Подільського районного суду міста Києва;

Дубину Ларису Анатоліївну – з посади судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя;

Івашкович Ірину Віталіївну – з посади судді господарського суду Закарпатської області;

Іващука Віктора Анатолійовича – з посади судді апеляційного суду Вінницької області;

Кишинського Миколу Івановича – з посади судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду;

Осипчук Олену Віталіївну – з посади судді апеляційного суду Донецької області;

Слюсарчука Василя Михайловича – з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області;

Степуру Андрія Анатолійовича – з посади судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області;

Федченка Володимира Миколайовича – з посади судді Борівського районного суду Харківської області;

Яременка Анатолія Федоровича – з посади судді апеляційного суду Донецької області;

Бойко Ірину Анатоліївну – з посади судді господарського суду Донецької області;

Вінтоняк Мирославу Богданівну – з посади судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області;

Матяш Ольгу Віталіївну – з посади судді Запорізького окружного адміністративного суду;

Нестеренко Людмилу Олексіївну – з посади судді Запорізького окружного адміністративного суду;

Романа Олександра Андрійовича – з посади судді Подільського районного суду міста Києва;

Фащевську Наталію Євгенівну – з посади судді апеляційного суду Тернопільської області;

Кішковську Зою Анатоліївну – з посади судді Снігурівського районного суду Миколаївської області;

Чумак Надію Олексіївну – з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області;

Гураша Михайла Васильовича – з посади судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області;

Криворучка Ігоря Вікторовича – з посади судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області;

Агапова Олександра Леонідовича – з посади судді Донецького апеляційного господарського суду;

Рідник Ірину Юріївну –з посади судді Комінтернівського районного суду Одеської області;

Скрипничука Івана Васильовича – з посади судді господарського суду Чернівецької області.

У звільненні у відставку було відмовлено судді Веселівського районного суду Запорізької області Ользі Потаповій та судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області Наталії Каракай.

Крім того, Вища рада правосуддя відклала розгляд питання про звільнення у відставку судді Донецького апеляційного адміністративного суду Володимира Попова та судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області Івана Мужика.

Також Рада ухвалила звільнити за власним бажанням:

Корзюк Тетяну Петрівну – з посади судді Коропського районного суду Чернігівської області;

Харитонову Ганну Леонідівну – з посади судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області.

Закон і Бізнес