Вища рада правосуддя під час засідання 12 вересня 2017 року ухвалила рішення про звільнення 30 суддів. Двом суддям у задоволенні їх заяв про звільнення відмовлено. Ще по двом – питання відкладено.
Так, з посад суддів у зв’язку із поданням заяв про відставку було звільнено:
Бондаря Сергія Володимировича – з посади судді Вищого господарського суду України;
Васильковського Володимира Методійовича – з посади судді апеляційного суду Івано-Франківської області;
Гансецьку Ірину Аркадіївну – з посади судді апеляційного суду Житомирської області;
Гулову Антоніну Григорівну – з посади судді Рівненського апеляційного господарського суду;
Гумена Володимира Миколайовича – з посади судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;
Декаленко Валентину Степанівну – з посади судді Подільського районного суду міста Києва;
Дубину Ларису Анатоліївну – з посади судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя;
Івашкович Ірину Віталіївну – з посади судді господарського суду Закарпатської області;
Іващука Віктора Анатолійовича – з посади судді апеляційного суду Вінницької області;
Кишинського Миколу Івановича – з посади судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду;
Осипчук Олену Віталіївну – з посади судді апеляційного суду Донецької області;
Слюсарчука Василя Михайловича – з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області;
Степуру Андрія Анатолійовича – з посади судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області;
Федченка Володимира Миколайовича – з посади судді Борівського районного суду Харківської області;
Яременка Анатолія Федоровича – з посади судді апеляційного суду Донецької області;
Бойко Ірину Анатоліївну – з посади судді господарського суду Донецької області;
Вінтоняк Мирославу Богданівну – з посади судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області;
Матяш Ольгу Віталіївну – з посади судді Запорізького окружного адміністративного суду;
Нестеренко Людмилу Олексіївну – з посади судді Запорізького окружного адміністративного суду;
Романа Олександра Андрійовича – з посади судді Подільського районного суду міста Києва;
Фащевську Наталію Євгенівну – з посади судді апеляційного суду Тернопільської області;
Кішковську Зою Анатоліївну – з посади судді Снігурівського районного суду Миколаївської області;
Чумак Надію Олексіївну – з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
Гураша Михайла Васильовича – з посади судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області;
Криворучка Ігоря Вікторовича – з посади судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області;
Агапова Олександра Леонідовича – з посади судді Донецького апеляційного господарського суду;
Рідник Ірину Юріївну –з посади судді Комінтернівського районного суду Одеської області;
Скрипничука Івана Васильовича – з посади судді господарського суду Чернівецької області.
У звільненні у відставку було відмовлено судді Веселівського районного суду Запорізької області Ользі Потаповій та судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області Наталії Каракай.
Крім того, Вища рада правосуддя відклала розгляд питання про звільнення у відставку судді Донецького апеляційного адміністративного суду Володимира Попова та судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області Івана Мужика.
Також Рада ухвалила звільнити за власним бажанням:
Корзюк Тетяну Петрівну – з посади судді Коропського районного суду Чернігівської області;
Харитонову Ганну Леонідівну – з посади судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області.
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