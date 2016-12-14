12.09.2017 12:19



Зовнішньополітична служба Євросоюзу заявила, що не визнає незаконне приєднання Криму до Росії і тому не може визнати проведення там виборів.

По всій Росії 10 вересня був єдиний день голосування, в Криму вибирали депутатів регіонального парламенту в двох округах, а у Севастополі – вибори губернатора, передає ЗіБ з посиланням на Право.ru.

У відповідь на це ЄС оприлюднив повідомлення під назвою «Заява прес-секретаря про регіональні вибори в Росії і неможливість їх застосування до територій України».

Як наголошується в документі, «Європейський союз не визнав незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Будь-хто, обраний на Кримському півострові, який претендує на "представлення" Криму і Севастополя, не буде визнаний як представник тих територій, які є українськими. Європейський союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України».