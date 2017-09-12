У Києві 5 жовтня відбудеться конференція на тему "Теорія і практика судової експертизи в сфері інтелектуальної власності в епоху реформ".

12.09.2017 09:56



Як повідомили ЗіБ, захід пройде за участю Комітету інтелектуальної власності Асоціації правників України спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та Комітетом інтелектуальної власності Асоціації адвокатів України, за підтримки АО "Арцінгер".

Метою заходу є визначення ролі судової експертизи в процесі реформування законодавства в сфері інтелектуальної власності; оцінка ефективності нового законопроекту в сфері судово-експертної діяльності; обговорення перспектив створення та функціонування спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності; аналіз особливостей судової експертизи в галузі фармацевтики; дискусія на тему оцінювання збитків у справах, пов'язаних з порушенням права інтелектуальної власності.

Серед доповідачів та учасників конференції очікуються керівники юридичних фірм та адвокатських об'єднань, провідні юристи-практики, адвокати, представники суддівського корпусу, державні діячі та вітчизняні науковці. Учасники Конференції отримають сертифікати про підвищення кваліфікації.

Захід відбудеться 5 жовтня з 9.00 до 17.00. Місце проведення: Arzinger Law Office. Київ, бізнес-центр «Сенатор», вул. Московська, 32/2, 10-й поверх.

Більш детальну інформацію щодо заходу та можливості реєстрації, Ви можете отримати за наступними контактами: Тетяна Осауленко – тел. (044) 492-88-48, ел. скринька: komitet@uba.ua Ірина Аттрайд – тел. (044) 339-94-93, ел. скринька: attryde@uaa.org.ua