12.09.2017 10:27



Внесення змін до Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність відбувається у непрозорий спосіб, без участі Національної асоціації адвокатів України як офіційного представника професії, а зміни, внесені до інших законів, уже сигналізують про спроби обмежити повноваження самоврядування. Прикладом цього є обмеження Податковим кодексом розміру адвокатських внесків.

Таку думку висловили у керівництві Національної асоціації адвокатів України під час зустрічі з делегацією Ради Європи, передає ЗіБ.

«Це перший крок до того, щоб обмежити наші самоврядні повноваження. І тому допомога, яка нам потрібна в реформуванні, має бути направлена на інституційне зміцнення самоврядування. Наміри зруйнувати створену систему не можна недооцінювати, і їхнього здійснення не можна допустити», - наголосив заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій.

Основними викликами для адвокатури, за словами голови НААУ, РАУ Лідії Ізовітової, є порушення прав адвокатів, масштаби яких роблять професію ризикованою, зокрема, ототожнення адвоката з клієнтом. Майже щомісяця НААУ направляє звернення до ССВЕ саме з приводу серйозних порушень прав та гарантій адвокатської діяльності. «Питання в тому, як спільними зусиллями нам у вирішенні цієї проблеми допомогти», - зауважила очільник НААУ.

Ключовою темою зустрічі стала підготовка оцінювання Needs Assessment Report for UNBA (Оцінка потреб НААУ). З українського боку участь також взяли секретар РАУ Павло Гречківський, голова ВКДКА Олександр Дроздов, голова комітету з міжнародних зв’язків Іван Гречківський, керівник секретаріату НААУ Вадим Красник. Європейську сторону представили третій віце-президент ССВЕ Ранко Пелікаріч, експерт проектів Ради Європи Ритіс Йокубаускас, заступник Офісу голови Ради Європи в Україні Олена Литвиненко, менеджер проекту Ради Європи «Консолідація реформи правосуддя в Україні» Катерина Галенко.

Докладніше про зустріч – за посиланням.

Закон і Бізнес