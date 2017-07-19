12.09.2017 10:01



Під час засідання 12 вересня Вища рада правосуддя розглядає матеріали про внесення подань про призначення суддів на посади та заяви про відставку. Також на порядку денному повідомлення про втручання в діяльність суддів.

Порядок денний № 49

засідання Вищої ради правосуддя

12 вересня 2017 року

1. Розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади до місцевих судів:

1. Борисюк Інни Едуардівни - Вінницького міського суду Вінницької області;

2. Леонтовича Андрія Миколайовича - Київського окружного адміністративного суду;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е.)

3. Дудар Оксани Михайлівни - Рівненського окружного адміністративного суду;

4. Кріля Луки Михайловича - Турківського районного суду Львівської області;

5. Любченко Марії Олександрівни - господарського суду міста Києва;

6. Шевчук Валентини Михайлівни - Заліщицького районного суду Тернопільської області.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Лесько А.О.)

2. Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

у зв’язку з поданням заяв про відставку:

1. Бондаря Сергія Володимировича - судді Вищого господарського суду України;

2. Васильковського Володимира Методійовича - судді апеляційного суду Івано-Франківської області;

3. Гансецької Ірини Аркадіївни - судді апеляційного суду Житомирської області;

4. Гулової Антоніни Григорівни - судді Рівненського апеляційного господарського суду;

5. Гумена Володимира Миколайовича - судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;

6. Декаленко Валентини Степанівни - судді Подільського районного суду міста Києва;

7. Дубини Лариси Анатоліївни - судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя;

8. Івашкович Ірини Віталіївни - судді господарського суду Закарпатської області;

9. Іващука Віктора Анатолійовича - судді апеляційного суду Вінницької області;

10. Кишинського Миколи Івановича - судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду;

11. Осипчук Олени Віталіївни - судді апеляційного суду Донецької області;

12. Потапової Ольги Миколаївни - судді Веселівського районного суду Запорізької області;

13. Слюсарчука Василя Михайловича - судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області;

14. Степури Андрія Анатолійовича - судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області;

15. Федченка Володимира Миколайовича - судді Борівського районного суду Харківської області;

16. Хіневича Василя Івановича - судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області;

17. Яременка Анатолія Федоровича - судді апеляційного суду Донецької області;

у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням:

18. Корзюк Тетяни Петрівни - судді Коропського районного суду Чернігівської області;

19. Харитонової Ганни Леонідівни - судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Бенедисюк І.М.)

у зв’язку з поданням заяв про відставку:

20. Бойко Ірини Анатоліївни - судді господарського суду Донецької області;

21. Вінтоняк Мирослави Богданівни - судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області;

22. Матяш Ольги Віталіївни - судді Запорізького окружного адміністративного суду;

23. Нестеренко Людмили Олексіївни - судді Запорізького окружного адміністративного суду;

24. Романа Олександра Андрійовича - судді Подільського районного суду міста Києва;

25. Чернобривко Людмили Борисівни - судді Лисичанського міського суду Луганської області;

26. Фащевської Наталії Євгенівни - судді апеляційного суду Тернопільської області;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е.)

у зв’язку з поданням заяв про відставку:

27. Каракай Наталії Дмитрівни - судді Гуляйпільського районного суду Запорізької області;

28. Кішковської Зої Анатоліївни - судді Снігурівського районного суду Миколаївської області;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Лесько А.О.)

у зв’язку із поданням заяви про відставку:

29. Попова Володимира Васильовича - судді Донецького апеляційного адміністративного суду;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Малашенкова Т.М.)

у зв’язку із поданням заяви про відставку:

30. Чумак Надії Олексіївни - судді апеляційного суду Дніпропетровської області;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Маловацький О.В.)

у зв’язку із поданням заяви про відставку:

31. Гураша Михайла Васильовича - судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Мірошниченко А.М.)

у зв’язку із поданням заяви про відставку:

32. Криворучка Ігоря Вікторовича - судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Нежура В.А.)

у зв’язку із поданням заяви про відставку:

33. Агапова Олександра Леонідовича - судді Донецького апеляційного господарського суду;

34. Мирутенка Олександра Леонтійовича - судді Львівського апеляційного господарського суду;

35. Рідник Ірини Юріївни - судді Комінтернівського районного суду Одеської області;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Олійник А.С.)

у зв’язку із поданням заяви про відставку:

36. Скрипничука Івана Васильовича - судді господарського суду Чернівецької області;

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Овсієнко А.А.)

у зв’язку із поданням заяви про відставку:

37. Мужика Івана Івановича - судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Шапран В.В.)

3. Розгляд провадження щодо вимог законодавства про несумісність стосовно судді Ясинуватського міськрайонного суду Донецької області БИЧКОВА Павла Юрійовича, відкритого за зверненнями Міністерства юстиції України.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Малашенкова Т.М.)

4. Розгляд повідомлення судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ПУШКАРЧУК Валентини Петрівни про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Беляневич В.Е.)

5. Розгляд повідомлення судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ШЕПЕТКО Ірини Олександрівни про втручання у діяльність судді при здійсненні правосуддя.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Малашенкова Т.М.)

6. Розгляд повідомлення судді Малиновського районного суду міста Одеси ПЕРЕДЕРКА Дмитра Петровича про втручання у діяльність судді при здійсненні правосуддя.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Малашенкова Т.М.)

7. Розгляд повідомлення судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ЩЕНЯЄВОЇ Ірини Борисівни про втручання у діяльність судді при здійсненні правосуддя.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Малашенкова Т.М.)

8. Розгляд повідомлення суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду ПАНЧЕНКО Ольги Михайлівни, ІВАНОВА Сергія Миколайовича, ЧЕРЕДНИЧЕНКА Владислава Євгенійовича про втручання народного депутата України Дерев’янка Юрія Богдановича в їх діяльність як суддів при здійсненні правосуддя.

(Доповідач – член Вищої ради правосуддя Олійник А.С.)

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