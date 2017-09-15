Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ «Коли вони прийшли»

Данило Гетманцев переконаний, що у фіскалів немає жодних шансів у суді довести факт ухилення від сплати податків за межами строку давності.

Данило Гетманцев переконаний, що у фіскалів немає жодних шансів у суді довести факт ухилення від сплати податків за межами строку давності.

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