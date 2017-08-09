08.09.2017 17:37



Звернутись до Президента, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, інших органів влади від яких залежить призначення суддів на посади, з проханням про вжиття невідкладних заходів для вирішення кадрового забезпечення судів.

Такий пункт було включено до постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про стан здійснення правосуддя судами цивільної і кримінальної юрисдикції у І півріччі 2017 року», прийнятої сьогодні на засіданні пленуму.

Як повідомляє кореспондент ЗіБ, рішення про включення пункту до постанови було підтримано членами пленуму, а також присутніми на засіданні головами апеляційних судів на пропозицію голови ВВС Бориса Гулька після доповідей його заступників, голів цивільної палати Марини Червінської та кримінальної палати Станіслава Кравченка, а також виступів голів апеляційних судів.

Зокрема, М.Червинська зазначила, що статистика свідчить про зростання з кожним роком довіри до суду громадян, «про що не кажуть ЗМІ». Зокрема, У І півріччі 2017 року до місцевих загальних судів надійшло 1,364 млн справ і матеріалів, що на 2,3 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. «Можемо впевнено сказати, що незважаючи на період оновлення судової системи, ми працюємо на належному рівні і результати нашої роботи є продуктивними», - зазначила вона.

С.Кравченко відзначив, що незважаючи не лише на кадрові, фінансові, організаційні складності в роботі, а також і на прискіпливу увагу з боку громадськості до суддів, у звітному періоді відправлення правосуддя було на належному рівні.

Також вони відзначали проблему із кадровим забезпеченням судів. Та для розуміння ситуації на місцях слово надавалось головам апеляційних судів. Зокрема, голова Апеляційного суду Харківської області Антоніна Колтунова розповіла, що в цивільній палаті працює 31 суддя з 34-х, а особливо складна ситуація в кримінальній, де працює 14 суддів із 46-ти. При цьому, вони розглядають справи колегіально, тому навантаження на суддю втричі більше: 57 – в середньому на суддю, а фактично – 171 справа.

Не краща ситуація із першою інстанцією, є суди що не працюють через брак суддів, через що обмежується доступ громадян до суду. Кадрова проблема впливає на якість правосуддя, бо, зокрема, судді апеляційної інстанції навіть не мають часу надавати методичну допомогу першій, а в останній – вивчати всю практику. «Тому на сьогоднішній день кадрова проблема є нагальною. Якщо її не вирішити, то рівень довіри до судів, який покращується останнім часом, знову буде зведений до нуля», - зазначила голова суду.

Чи не найгірша ситуація з кадрами на Дніпропетровщині. Голова апеляційного суду Дніпропетровської області Наталія Деркач, в якому працює 40 із 115 суддів, зазначила, що деякі районні суди не працюють, а в деяких із повноваженнями 1-2 судді. При цьому накопичуються цивільні справи, які неможна передати до інших судів. Щодо кримінальних, кримінальна палата апеляційного суду щотижня розглядає не менше 50 справ щодо визначення підслідності.

А голова Апеляційного суду Закарпатської області Ганна Фазикош зазначила, найбільш заповнений районний суд регіону – Мукачівський, за 1 півріччя розглянув 43 кримінальні справи передані з інших судів, де неможна було сформувати колегії. «Кадрова проблема – дуже велика», - підкреслила вона.

Отже скидається, що докладаючи вагомих зусиль щодо формування позитивного іміджу судової системи та покращення довіри до суду (в тому числі, засобами активності у ЗМІ) однією рукою, іншою, своїми діями або бездіяльністю, влада ці зусилля нівелює.

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