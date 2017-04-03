11.09.2017 09:01



На цьому тижні в Україні обговорюватимуть питання адвокатської та суддівської професійної етики, Вища рада правосуддя традиційно розгляне низку дисциплінарних справ і внесе подання про призначення суддів на посаду, а Асоціація адвокатів проведе свій осінній форум, присвячений розвитку бізнесу. Про ці та інші події читайте в анонсі від «ЗіБ».

11 вересня

Засідатиме друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя. Вона розгляне 6 дисциплінарних справ, зокрема стосовно 12 представників вищих спеціалізованих судів, а також вивчить 29 скарг на дії суддів.

12 вересня

Збереться на засідання Вища рада правосуддя. На порядку денному - 6 матеріалів про внесення подань про призначення суддів на посади та одна заява про відставку. Також повинні розглядатися повідомлення з Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області та Малиновського районного суду Одеси про втручання в діяльність суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів засідатиме в складі колегій. Вирішується питання допуску 160 осіб до участі в оголошеному комісією 3.04.2017 додборі на посаду судді місцевого суду.

13 вересня

Засідатиме третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя. На порядку денному - вивчення 25 скарг на дії суддів про наявність в них підстав для відкриття дисциплінарних справ.

У Харкові пройде семінар «Міжнародні та національні стандарти суддівської етики і доброчесності». Навчання організовано Харківським регіональним відділенням Національної школи суддів спільно з консультативною місією Європейського Союзу.

14 вересня

Вища рада правосуддя почне розгляд матеріалів про призначення суддів на посади у Верховному Суді. В цьому і на наступний день планується вирішити питання про внесення подань Президентові щодо 32 кандидатів.

15 вересня

У Києві відкриється форум Асоціації адвокатів України «Формула успіху: стандарти адвокатської діяльності». Він присвячений питанням організації та стандартів адвокатської діяльності, тенденціям розвитку ринку юридичних послуг, адвокатської етики, партнерству та фінансам в адвокатській практиці, захисту прав адвокатів, розвитку адвокатури в Україні.

У столиці збереться круглий стіл «Відповідальність в Інтернеті vs. Свобода слова". На засіданні комітету з питань ЗМІ та рекламного права Асоціації правників України обговорять шляхи подолання нових викликів часу - поширення не завжди правдивої інформації в глобальному інформаційному просторі.

У Дніпрі відбудеться семінар «Судово-правові аспекти захисту сімейних прав та інтересів дитини». Навчання проводить Дніпропетровське регіональне відділення Національної школи суддів спільно з Апеляційним судом Дніпропетровської області.

У Хмельницькому пройде семінар «Реформа законодавства про банкрутство: формування належної практики арбітражних керуючих». Навчання організовано Центром комерційного права спільно з Міністерством юстиції і Хмельницьким університетом управління та права за сприяння Асоціації правників України та Всеукраїнської асоціації арбітражних керуючих.

У Чернівцях проведуть семінар «Судова практика застосування норм сімейного законодавства при вирішенні майнових спорів між подружжям». Його для суддів місцевих загальних судів влаштовує Чернівецьке регіональне відділення Національної школи суддів.

16 вересня

У Харкові можна буде прослухати семінар з підвищення кваліфікації адвокатів. Захід проводить Національна асоціація адвокатів України і буде присвячений найбільш актуальним питанням тлумачення і застосування українського законодавства, адвокатської етики тощо.

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