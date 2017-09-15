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Підприємці поспішають надати документи на вимогу Антимонопольного комітету. Проте строків розгляду справ останнім не встановлено, і це слід виправити.

Підприємці поспішають надати документи на вимогу Антимонопольного комітету. Проте строків розгляду справ останнім не встановлено, і це слід виправити.

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