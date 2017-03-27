08.09.2017 15:55



Протоколи № 15 та № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод будуть ратифіковані Верховною Радою. Документи від імені України були підписані ще 20 червня 2014 року.

Президент України вніс на розгляд парламенту відповідний проект Закону, повідомляє ЗіБ з посиланням на прес-службу Глави держави.

Протокол № 15 та факультативний Протокол № 16 до Конвенції розроблені Комітетом Міністрів Ради Європи та сприятимуть вдосконаленню діяльності Європейського Суду з прав людини, зменшенню строків прийняття Судом рішень та підвищенню стандартів захисту прав людини на національному рівні.

Протокол № 16 надасть можливість Верховному Суду до винесення рішення у конкретній справі отримати від ЄСПЛ консультативний висновок з питань тлумачення або застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Це є ефективним механізмом попередження судових помилок у застосуванні Конвенції і сприятиме формуванню позитивної судової практики у питаннях захисту прав людини.

Протокол № 15 набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку від дати, коли всі Високі Договірні Сторони Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод висловили свою згоду на обов’язковість для них цього Протоколу, крім статті 4, яка набирає чинності після закінчення шести місяців з дати набрання чинності Протоколом № 15.

Протокол № 16 набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного строку від дати, на яку десять Високих Договірних Сторін Конвенції висловили свою згоду на обов’язковість для них цього Протоколу.

Станом на 6 вересня 2017 року Протокол № 15 до Конвенції підписано 45 державами, 35 із них уже висловили свою згоду на обов’язковість для них цього Протоколу.

Протокол № 16 до Конвенції вже підписали 18 держав, 8 з яких висловили свою згоду на обов’язковість для них цього Протоколу.

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