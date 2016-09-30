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Закон про КС заклав нові суперечності й зумовив завищені очікування щодо захисту прав громадян.

Закон про КС заклав нові суперечності й зумовив завищені очікування щодо захисту прав громадян.

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