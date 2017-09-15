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Електронний суд полегшить роботу володарям мантій, але для його запровадження потрібні великі кошти.

Електронний суд полегшить роботу володарям мантій, але для його запровадження потрібні великі кошти.

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