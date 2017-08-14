08.09.2017 15:31



Не чекати, коли за чиєюсь рекомендацією потенційний клієнт постукає в двері офісу вашої юридичної фірми, а самому йти до клієнта, розуміючи при цьому, що і як продавати, - це та активність, що з часом перетворюється в прибутковість.

Як від ситуативності в отриманні клієнтів і хвилеподібних (від «все добре» до «все пропало») обсягів роботи перейти до стратегічного планування і стійкого приросту клієнтського портфелю, а, відповідно, і прибутку, - про це під час Форуму Асоціації адвокатів України «Формула успіху: стандарти адвокатської діяльності» розповість консультант зі стратегії та управління змінами Іван Бозбєй.

На думку експерта, системність починається зі стратегії, що має відповісти на наступні запитання: хто ми, що продаємо, кому продаємо, як робити продукт конкурентоспроможним і як шукати покупця, як його утримати і розвивати співпрацю. Далеко не всі юрфірми мають відповіді на ці запитання, однак саме з них починається сталий розвиток і прибутковість.

Онлайн-реєстрація, попередня програма та інша інформація про форум доступні за посиланням.

Нагадаємо, захід відбудеться 15 вересня 2017 року в IQ Business Center, вулиця Болсуновська, 13-15, м. Київ. Генеральним медіа-партнером форуму виступає газета «Закон і Бізнес».

Закон і Бізнес