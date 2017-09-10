10.09.2017 20:07



Стокгольмський суд визнав 53-річного місцевого жителя винним в образі почуттів вірян через те, що в потягу він їв бекон перед трьома мусульманками.

Інцидент стався в приміській електричці. Пасажир (його ім’я не повідомляється) почав їсти бекон, незважаючи на те що навпроти нього сиділи три жінки в хіджабах. Мусульманки пересіли на інше місце, але чоловік пішов за ними і знову сів навпроти.

Йому пред’явили обвинувачення в образі почуттів вірян, а також у розпалюванні ненависті за расовою або національною ознакою. Втім, останнє обвинувачення суд не підтримав, повідомляє портал Marsta.

На процесі підсудний заявив, що не хотів образити почуття жінок. Але суд не взяв до уваги його виправдань.

У результаті чоловіка засудили до штрафу в розмірі 9 тис. крон (майже 30 тис. грн.). Також він повинен виплатити по 5 тис. крон (16 тис. грн.) кожній із жінок.