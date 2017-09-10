10.09.2017 16:48



У Кенії вступив у силу найжорсткіший у світі закон, що обмежує використання пластикових пакетів, які не розкладаються. Аж до кримінального переслідування порушників, уключаючи туристів.

Заборона поширюється на їх використання, виготовлення та імпорт. Порушникам — фізичним особам і виробникам — загрожує штраф у розмірі до $38 тис. і ув’язнення на строк до 4-х років. Виняток зроблено тільки для компаній, що виробляють мішки для промислових цілей, уточнює Sky News.

Влада пішла на такі жорсткі заходи через надзвичайну екологічну ситуацію. В Кенії щорічно продавалося або роздавалося близько 100 млн пакетів. У природному середовищі термін розкладання пластику становить від 500 до 1000 років. У результаті пакетами з відходами завалено вулиці багатьох міст.

Крім того, величезна кількість торбинок скидається в океан, що призводить до загибелі риби, черепах, птахів, які живуть на узбережжі, й інших тварин. «Якщо ми продовжимо в тому ж дусі, до 2050 року в нас в океані буде більше пластику, ніж риб», — заявив координатор програми ООН щодо захисту навколишнього середовища в Кенії Хабіб Ель-Хабр.

Після введення заборони Кенія стала 40-ю країною у світі, де на законодавчому рівні обмежується використання пластикових пакетів.