10.09.2017 12:05



Ще одне німецьке місто — Франкфурт-на-Майні — вирішило поповнити свій бюджет за рахунок туристів. З нового року тут мають намір увести туристичний податок.

З мандрівників, котрі зупиняються в готелях, хостелах і квартирах, що знімаються через сервіси на кшталт Airbnb, стягуватимуть по €2 за ніч. За оцінкою міського скарбничого Уве Бекера, це принесе місцевому бюджету до €5 млн на рік.

Гості міста, які прибувають туди для роботи, від такого збору будуть звільнені. Передбачається, що нововведення вступить у силу в січні 2018 року, після схвалення муніципальними зборами, повідомляє Daily Express.

У.Бекер відзначив, що €2— цілком справедлива і розумна ціна. «Ми хочемо, щоб наше місто залишалося привабливим для туристів і приносило прибуток, нікого не приголомшуючи при цьому», — сказав скарбничий.

У червні 2016 року Франкфурту був присвоєний офіційний статус курорту. Це означає, що тепер місто може нарівні з іншими стягувати плату з мандрівників.