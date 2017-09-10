10.09.2017 10:13



Гіда в Норвегії покарали за те, що він вирішив під’їхати до білого ведмедя під час прогулянки на снігоходах. Проте звір злякався і втік.

Інцидент стався на архіпелазі Шпіцберген. Група туристів з екскурсоводом помітила хижака на відстані приблизно 900 м і захотіла його краще роздивитися. Але, побачивши людей, ведмідь утік.

Як про це стало відомо адміністрації Шпіцбергену, не уточнюється. Але екскурсовода оштрафували на €1300 за те, що він налякав клишоногого. Згідно з місцевими правилами до полярних ведмедів заборонено наближатися, якщо це може їх потривожити, повідомляє портал RTÉ.