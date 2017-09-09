В Австралії священики, котрі дізналися на сповіді про сексуальний злочин проти дитини, зобов’язані повідомляти про це владі. Інакше їм загрожує судове переслідування.
Такого висновку дійшла спеціально скликана королівська комісія, що протягом 4-х років розслідувала випадки сексуальних злочинів проти малолітніх. Вона з’ясувала, що в період 1950—2010 рр. у розбещенні дітей в Австралії звинувачували 7% католицьких священнослужителів.
Пропозиції комісії даються в широкому інституціональному контексті: вони зобов’язують співробітників усіх організацій, що працюють з дітьми, повідомляти про будь-які підозри в сексуальному насильстві над малолітніми. Сюди підпадають не тільки дитячі будинки й інші виховні заклади, а й церкви, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Проте римо-католицька церква в Австралії виступила проти, посилаючись на таємницю сповіді. За церковним каноном, який існує з 1215 року, якщо священик порушує таїнство покаяння, він автоматично карається відлученням від церкви. Це найвище покарання для духовної особи, і скасувати його може тільки папа римський.
Священикам заборонено розголошувати навіть сам факт сповіді того чи іншого прихожанина.
У зв’язку з посиленням законодавства у сфері боротьби з сексуальними злочинами проти дітей деякі священики вже висловили готовність сісти у в’язницю за своє мовчання, щоб не порушувати таємниці сповіді.
Проте австралійська королівська комісія вже заявила, що навіть для сповіді винятків не робитимуть.
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