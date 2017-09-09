09.09.2017 16:01



У раді Лос-Анджелеса вирішили більше не відзначати федеральне свято — день Колумба. Замість нього святкуватимуть день корінних народів.

Ініціаторами змін стали вихідці з латиноамериканських країн, котрі вважають, що відкриття Америки призвело до винищування тубільців, а також до розквіту работоргівлі, жертвами якої стали мільйони африканців, повідомляє Los Angeles Daily News.

День корінних народів планують відзначати кожного другого понеділка жовтня. Раніше подібне рішення ухвалили в Берклі, Сієтлі та Денвері. Згідно з переписом Лос-Анджелес займає друге місце після Нью-Йорка за кількістю індіанців, котрі проживають на його території.