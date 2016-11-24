09.09.2017 12:15



Ксенія САФРОНОВА, DW

Магазини в Німеччині поступово відмовляються від поліетиленових і паперових пакетів. Чому це відбувається і з чим німці тепер ходитимуть по покупки?

У деяких німецьких супермаркетах і універмагах біля кас лежать пакети зі щільного паперу й полотняні сумки, які можна використовувати кілька разів. Власники дискаунтера Aldi вирішили піти далі: до кінця 2018 року вони планують відмовитися як від пластикових, так і від паперових торбинок і хочуть привчити покупців носити із собою матерчаті сумки.

45 штук — стільки пакетів використовував у 2016-му середньостатистичний німець. В Ірландії, наприклад, на кожного жителя припадає в середньому тільки по 16 пакетів. Правда, два роки тому у ФРН їх використовували по 70. Тоді їх вартість була значно нижча, а в багатьох магазинах торбинки давали безкоштовно.

Через велику шкоду для навколишнього середовища у 2015-му Євросоюз почав боротьбу з пластиком, і тепер країни — члени ЄС зобов’язані скоротити використання поліетиленових пакетів. У Німеччині 60% таких торбинок повинні бути платними або замінені на більш екологічні варіанти.

Вихід знайшовся швидко: багато супермаркетів і торговельних центрів випустили тканинні сумки з власними логотипами, які тепер лежать на касах. Деякі з них все-таки залишили одноразові пакети, але підняли їх вартість до 50 центів.

У Франкфурті-на-Майні, наприклад, випустили 5000 торбинок і роздавали їх безкоштовно.

За даними опитування YouGov, вже сьогодні 2/3 жителів ФРН ходять по покупки з полотняними сумками, рюкзаками або кошиками. Тільки 12% використовують пакети, але не купують їх на касі, а беруть з дому.