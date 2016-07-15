09.09.2017 10:39



Влада італійської Сардинії стала на захист знаменитих пляжів райського острова в Середземномор’ї, побоюючись, що туристи розтягнуть пісок та його вміст на сувеніри. Знайдені в багажі черепашки або пісок обійдуться в круглу суму.

До літнього сезону чиновники прийняли закон і вже виписали 4-м порушникам по €1000 штрафу за спробу вивезти пісок, камені й черепашки. Після багаторічних скарг місцевого населення митниця стала пильніша і тепер шукає цінний природний капітал, просвічуючи багаж в аеропорту.

Проблема не нова: у 1994 році влада закрила доступ на відомий пляж рожевого піску на острові Буделлі біля північно-східного берега Сардинії. Тільки за три літні місяці 2015 року й лише в одному з аеропортів острова митниця вилучила 5 т піску, повідомляла місцева преса.

Розсерджені остров’яни вимагали від чиновників визнати такий збір сувенірів крадіжкою і вжити заходів.

Під тиском громадськості був прийнятий закон і введені штрафи — від €500 до 3000— за вивезення піску всіх видів: білого, жовтого, дрібного і грубого кварцевого, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Активісти впевнені, що відпочивати на врятованих пляжах поки що рано. Вони продовжують боротьбу в Інтернеті, вишукують і соромлять людей, котрі продають сардинський пісок на eBay. «Пляжам Сардинії мільйони років, і мільйони туристів здатні звести цю копітку працю природи нанівець, якщо кожен візьме трішки на пам’ять», — попереджають місцеві захисники природи.