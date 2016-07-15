Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ На Сардинії ввели розцінки на вивезення піску

Торік одна з туристок вирішила повернути мішечок піску, вивезений з пляжу острова Буделлі 30 років тому.

Торік одна з туристок вирішила повернути мішечок піску, вивезений з пляжу острова Буделлі 30 років тому.

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