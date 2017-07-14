12.09.2017 17:23



1 вересня до ВРП надійшло повідомлення №2150/0/6-17 з Краснокутського районного суду Харківської області. Тут скаржаться на моральний та психологічний тиск.

Так, суддя В’ячеслав Каліберда повідомив, що один громадянин-скаржник постійно приходить до приміщення суду, яке, до речі, не охороняється, та безпідставно звинувачує його в корупційних діяннях та погрожує звільнити з роботи. Чоловік залякує суддю тим, що буде писати скарги на нього до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та ВРП, якщо рішення буде не на його користь.

Крім цього, законник зазначив, що 14 серпня той же громадини разом із представником «Стоп корупції» увірвалися до приміщення суду та почали погрожувати йому компроматом. Через кілька годин вони оприлюднили неправдиву інформацію про служителя Феміди у Фейсбуку.

Такі дії суддя розцінив як тиск на нього та втручання в професійну діяльність.