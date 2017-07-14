11.09.2017 16:33



31 серпня ВРП зареєстроване повідомлення від Павла Папаценка з Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області. Суддя розповів про тиск, зневагу та погрози побиття з боку учасника процесу.

У повідомленні №2134/0/6-17 ідеться про те, що після судового засідання у справі за обвинуваченням у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачено ч.3 ст.189 («вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах») Кримінального кодексу до кабінету служителя Феміди зайшов громадянин і почав ображати й махати кулаками біля його обличчя. Причиною стало те, що чоловікові не сподобалась ухвала судді. До цього йому відмовили в задоволенні заяви про повернення автомобіля та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які вилучили під час досудового розслідування в кримінальному провадженні.

П.Папаценко повідомив правоохоронні органи про вчинення проти нього протиправних дій. Крім того, про факт втручання у свою професійну діяльність суддя заявив і до ВРП.