08.09.2017 16:45
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Суддя Козятинського міськрайонного суду Віницької області Олег Слободяний повідомив про втручання з боку присяжного.
Зокрема, як ідеться в заяві, остання прийшла на громадський прийом до кабінету судді та почала тиснути на нього, щоб той ухвалив «потрібне» рішення в цивільній справі, а саме — відмовив позивачці у поновленні на роботі. О.Слободяний попросив не втручатися у правосуддя, однак це не подіяло.
Повідомлення 31 серпня внесено до реєстру Ради за №2124/0/6-17.
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