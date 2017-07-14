08.09.2017 16:45



Суддя Козятинського міськрайонного суду Віницької області Олег Слободяний повідомив про втручання з боку присяжного.

Зокрема, як ідеться в заяві, остання прийшла на громадський прийом до кабінету судді та почала тиснути на нього, щоб той ухвалив «потрібне» рішення в цивільній справі, а саме — відмовив позивачці у поновленні на роботі. О.Слободяний попросив не втручатися у правосуддя, однак це не подіяло.

Повідомлення 31 серпня внесено до реєстру Ради за №2124/0/6-17.