Сьогодні, 15 вересня, Асоціація адвокатів України проводить форум, присвячений питанням організації та стандартам адвокатської діяльності, тенденціям розвитку юридичних послуг, адвокатській етиці, партнерству та фінансам в адвокатській практиці, захисту прав адвокатів в Україні.
Захід складатиметься з трьох сесій та ситуаційних квестів.
Квест «Адвокат - медіатор проти адвоката без навичок медіатора»;
Сесія 1: Тенденції розвитку юридичних послуг (зал 1)
- Загальні тенденції розвитку юридичного бізнесу.
- Найбільш затребувані практики.
- Перспективи українського адвоката за кордоном.
- Оптимізація адвокатської діяльності – все, що може полегшити роботу адвоката.
Сесія 1: Адвокатура України (зал 2)
- Вибори 2017 - хто переміг?
- Реалії сьогодення: як працюють сучасні адвокати.
- Оподаткування адвокатської діяльності: скільки платити податків?
- Організаційні форми адвокатської діяльності: кому краще працюється?
- Дисциплінарна відповідальність адвокатів - аналіз і узагальнення
Квест «Як пройти співбесіду в провідній адвокатській компанії?»
Сесія 2: Адвокатська етика та репутація (зал 1)
- Про найболючіше..... адвокатська етика.
- «Антиетика» адвокатів у взаємодії з клієнтами та суддями.
- Репутація & комунікація: як вижити в сучасному світі?.
Сесія 2: Партнерство та фінанси в адвокатській практиці (зал 2)
- Все про партнерство
- Фінанси: як ними керувати?
- Ціноутворення в юридичному бізнесі.
- Мотивація співробітників, управління результатами команди.
- Сучасні вимоги партнерів провідних юрфірм до кандидатів на посаду юриста.
Квест «Обшук в адвоката»
Сесія 3: Стандарти адвокатської діяльності (зал 1)
- Ситуація в Україні – реалії сьогодення та перспективи.
- Стандарти адвокатської діяльності за кордоном: що можна запозичити у колег?
- Якість адвокатських послуг.
- Адвокат майбутнього – який він?
Сесія 3: Захист прав адвокатів (зал 2)
- Останні негативні тенденції порушення професійних прав адвокатів.
- Захист професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.
- Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих?
З повною програмою форуму можна ознайомитися тут.
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