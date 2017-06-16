15.09.2017 08:58



Сьогодні, 15 вересня, Асоціація адвокатів України проводить форум, присвячений питанням організації та стандартам адвокатської діяльності, тенденціям розвитку юридичних послуг, адвокатській етиці, партнерству та фінансам в адвокатській практиці, захисту прав адвокатів в Україні.

Захід складатиметься з трьох сесій та ситуаційних квестів.

Квест «Адвокат - медіатор проти адвоката без навичок медіатора»;

Сесія 1: Тенденції розвитку юридичних послуг (зал 1)

- Загальні тенденції розвитку юридичного бізнесу.

- Найбільш затребувані практики.

- Перспективи українського адвоката за кордоном.

- Оптимізація адвокатської діяльності – все, що може полегшити роботу адвоката.

Сесія 1: Адвокатура України (зал 2)

- Вибори 2017 - хто переміг?

- Реалії сьогодення: як працюють сучасні адвокати.

- Оподаткування адвокатської діяльності: скільки платити податків?

- Організаційні форми адвокатської діяльності: кому краще працюється?

- Дисциплінарна відповідальність адвокатів - аналіз і узагальнення

Квест «Як пройти співбесіду в провідній адвокатській компанії?»

Сесія 2: Адвокатська етика та репутація (зал 1)

- Про найболючіше..... адвокатська етика.

- «Антиетика» адвокатів у взаємодії з клієнтами та суддями.

- Репутація & комунікація: як вижити в сучасному світі?.

Сесія 2: Партнерство та фінанси в адвокатській практиці (зал 2)

- Все про партнерство

- Фінанси: як ними керувати?

- Ціноутворення в юридичному бізнесі.

- Мотивація співробітників, управління результатами команди.

- Сучасні вимоги партнерів провідних юрфірм до кандидатів на посаду юриста.

Квест «Обшук в адвоката»

Сесія 3: Стандарти адвокатської діяльності (зал 1)

- Ситуація в Україні – реалії сьогодення та перспективи.

- Стандарти адвокатської діяльності за кордоном: що можна запозичити у колег?

- Якість адвокатських послуг.

- Адвокат майбутнього – який він?

Сесія 3: Захист прав адвокатів (зал 2)

- Останні негативні тенденції порушення професійних прав адвокатів.

- Захист професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

- Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих?

З повною програмою форуму можна ознайомитися тут.

Закон і Бізнес