13.07.2017 15:45



ЛЕВ СЕМИШОЦЬКИЙ

Передвідпускний настрій народним обранцям споганив Генеральний прокурор одразу шістьма поданнями про зняття недоторканості. Парламент відповів асиметрично: схвалив закон «Про Конституційний Суд України».

Власне, неготовність до розгляду цих питань проявилася ще на початку пленарного тижня, коли нардепи не стали братися за нову редакцію закону «Про Конституційний Суд України» (проект №6427-д). Адже, за словами виступаючих, до документу є близько шістсот поправок, з яких по суті враховано тільки 5.

Пропозиція голови профільного комітету Руслана Князевича розглянути документ за звичною для цього парламенту процедурою під брендом ad hoc, тобто без обговорення, підтримки не знайшла. Тож у четвер довелося йти за повною процедурою. Втім, це не допомогло авторам поправок домогтися їхнього врахування, що також стало традицією вітчизняного законотворення.

Процедура «галопом по поправках» зайняла трохи більше двох годин. Про наслідки швидкої законотворчості свідчить наприклад той факт, що нардепи, за словами Р. Князевича, з голосу підтримали єдину поправку, що дає право уповноваженому ВР з прав людини звертатися до КС за… тлумаченням норм законів. Хоча таких повноважень в єдиного органу конституційної юрисдикції рік як немає.

Попри це, а також нарікання, що новий закон насамперед вигідний Президенту, «аби мати змогу призначити своїх представників та контролювати КС», проект подолав друге читання. Встояли і норми про посадові оклади суддів КС нарівні із колегами з нового ВС, і про довічне грошове утримання у 50% від винагороди, і навіть непрофільні положення про порядок обрання омбудсмена.

Також залишилася без уваги пропозиція прибрати із «Перехідних положень» інститут спеціального радника, який упродовж 3 років допомагатиме суддям КС своїми висновками, але — за гроші міжнародних організацій. Чи буде користь від таких порад і чи зможе єдиний орган конституційної юрисдикції відмовитися від них, покаже час. Хоча перед тим на вул. Жилянській наголошували, що про втручання в роботу КС якихось «радників» не може бути і мови.