13.07.2017 14:18



ВР ухвалила закон «Про Конституційний Суд України» №6427-д. Новим законом затверджується порядок призначення суддів і розширення повноважень судових розпорядників та уповноважених осіб секретаріату КС.

Законопроект у другому читанні і в цілому підтримали 245 народних депутатів, передає «Закон і Бізнес».

Як відомо, 22 червня законопроект №6427-д був прийнятий за основу.

Документом пропонується затверджувати рішення про призначення суддів на посади постановою ВР.

Також судовим розпорядникам та уповноваженим особам секретаріату Конституційного Суду запропоновано уповноважити складати протоколи про адміністративні правопорушення, зазначених у статтях 218 - 221 КУпАП.

При цьому сам Кодекс про адміністративні правопорушення мали б доповнити штрафами за неявку на засідання, нехтування вказівками головуючого судді та подання недостовірної інформації. За неповагу до суду штраф мав складати від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів, а за подання неправдивої інформації — від 100 до 200.

Закон і Бізнес