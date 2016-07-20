13.07.2017 16:32



Попри надзвичайні умови конфлікту на Донбасі, суди у цьому регіоні продовжують здійснювати правосуддя. Хоча і стикаються як з тими самими проблемами, що й уся судова система, як от брак кадрів, так і зі специфічними негараздами.

Під час круглого столу «Конфлікт на Донбасі: виклики, загрози і їх правове врегулювання», який відбувся у парламенті, голова Донецького апеляційного адміністративного суду Раїса Ханова відзначила, що «з точки зору правосуддя зараз ми працюємо в звичайному режимі, не даємо собі спуску». Адже рішення вносяться до реєстру своєчасно, терміни розгляду не порушуються. Разом з тим вона відзначила і проблеми: адмінсуди втратили 22 суддів: 1 – з Донецького апеляційного, 8 — з Донецького окружного та 13 — з Луганського окружного адмінсудів.

Своє чергою, очільник ЛОАС Сергій Чиркин підкреслив, що є проблеми з повідомленням сторін та інших учасників процесу про розгляд справи, з виконанням судових рішень. Він запропонував змінити порядок повідомлення, оскільки «Укрпошта» на даних територіях не працює, і він також сподівається, що в нових процесуальних кодексах цей момент буде врегульовано.

Голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк відзначив, що процес реформування правосуддя додатково потерпає від викликів, які породжує конфлікт у зоні проведення антитерористичної операції. Але запевнив, що ДСАУ спільно із судами вжито всіх можливих заходів для відновлення їх повноцінної роботи за новим місцем розташування.