13.07.2017 13:31



Вища рада правосуддя ухвалила внести подання Президентові про призначення 8 суддів до місцевих судів. При цьому ВРП перенесла розгляд питання щодо 2 кандидатів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», згідно рішення, ухваленого на засіданні ВРП, Президентові направлять подання на призначення:

Горшкової Ольги Олександрівни – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Бондаренко Наталі Володимирівни – на посаду судді Котовського міськрайонного суду Одеської області;

Маєцької Наталії Дмитрівни – на посаду судді Закарпатського окружного адміністративного суду;

Салтан Людмили Володимирівни – на посаду судді Київського районного суду міста Одеси;

Журибеди Олександра Миколайовича – на посаду судді Святошинського районного суду міста Києва;

Абухіна Руслана Дмитровича – на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси;

Аверкової Вікторії Вікторівни – на посаду судді окружного адміністративного суду міста Києва;

Войтова Геннадія Васильовича – на посаду судді Київського районного суду міста Одеси.

Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд питань щодо внесення подання Президентові України про призначення:

Бондаренко Ганни Павлівни – на посаду судді господарського суду міста Києва;

Гулевець Ольги Віталіївни – на посаду судді господарського суду міста Києва.

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк привітав суддів із отриманням рекомендації Вищої ради правосуддя та побажав успіхів у роботі, мудрості, а головне – своїми рішеннями відновлювати віру людей у справедливість судової системи.

Закон і Бізнес