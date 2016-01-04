13.07.2017 12:49



Президент пропонує виключати з Реєстру неприбуткових установ ГО, які не подали спеціальні річні фінансові звіти. При цьому, каратиме за це ДФС без рішення суду або складення адмінпротоколу.

Про дискримінаційність таких вимог говориться у спільній заяві Уповноваженого з прав людини, Української Гельсінської спілки з прав людини та Харківської правозахисної групи щодо законопроектів №6674 та №6675, передає «Закон і Бізнес».

10 липня Президент вніс на розгляд до парламенту законопроекти: «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги».

Документами вводиться обов’язок для громадських об’єднань, річний дохід яких перевищує 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, подавати додатково річні фінансові звіти до Державної фіскальної служби, яка має оприлюднювати ці звіти на своєму офіційному веб-порталі. Звіти повинні містити інформацію не тільки про ГО, але й про всіх фізичних осіб-підприємців (ФОПів), з якими ГО мало договірні відносини, якщо річний дохід ФОПа перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

«Ці вимоги покладають на ГО та ФОПів додатковий тягар та є вочевидь дискримінаційними: до інших юридичних осіб публічного та приватного права такі вимоги не висуваються. До того ж, оприлюднення невизначених законопроектами відомостей про фізичних осіб (законопроекти тільки вказують, що форму звіту та подання для оприлюднення затверджується урядом) та мета обробки цих персональних даних порушують Закон України «Про захист персональних даних», — говориться у заяві.

При цьому, як зауважують правозахисники, усі дані, які необхідно включити до річного звіту, ГО та ФОПи вже передали раніше до органів ДФС відповідно до Податкового кодексу. Натомість відсутність подання цих дублюючих відомостей ГО та ФОПами має наслідком виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені.

«Особливо вражаючим є те, що накладаються санкції за рішенням зацікавленого органу – Державної фіскальної служби – без рішення суду, без складання протоколу про адміністративне правопорушення. Це суперечить п.9 «Фундаментальних принципів щодо статусу неурядових організацій в Європі», згідно з яким будь-яка дія чи бездіяльність з боку органу державної влади по відношенню до неурядових організацій має бути розглянута в адміністративному порядку, а також в незалежному, неупередженому та наділеному повною юрисдикцією суді», — зауважують правозахисники.

На їх думку, вимоги, які вводяться цими законопроектами, порушують міжнародні стандарти свободи об’єднань і є дискримінаційними в порівнянні з іншими суб’єктами господарювання.

Закон і Бізнес