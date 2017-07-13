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Микита Полатайко виступить спікером на інтенсиві, присвяченому питанням податкового структурування IT-бізнесу.

Микита Полатайко виступить спікером на інтенсиві, присвяченому питанням податкового структурування IT-бізнесу.

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